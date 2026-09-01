Первая осенняя гроза прогремела в Московском регионе

Ливень и гроза накрыли Московский регион в первый день осени. Непогода пришла вечером 1 сентября — на карте осадков было видно, как дождевые облака накрыли Москву и часть Подмосковья.

Москвичи активно публикуют в соцсетях видео и фотографии с ливнем и грозой. В частности, о непогоде сообщили жители Ясенево, Строгино, Братеево. В столицу непогода пришла из Подмосковья, первыми рассказали о ливне жители Старой Рузы.

Еще днем столичное управление МЧС со ссылкой на прогноз Росгидромета предупреждало, что с 17:00 до 22:00 в Москве ожидаются дождь и гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду. Спасатели предупреждали о риске падения деревьев и повреждения линий электропередачи, возможных подтоплениях дорог, а автомобилистам рекомендовали снизить скорость и не парковаться под деревьями.

Последствия грозы попали на кадры очевидцев, присланные 360.ru. По словам очевидцев, непогода оказалась непродолжительной — гроза и сильный дождь быстро прошли.

Накануне Гидрометцентр предупреждал, что в Московском регионе сегодня будет теплая и дождливая погода. В начале недели в столице ожидается температура воздуха от +22 до +24 градусов.