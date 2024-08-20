«Первый случай в истории». Жительница Люберец стала мамой в 51 год

Женщина в Люберцах впервые стала матерью в 51 год. Главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), где медики помогли ребенку появится на свет, рассказала о необычном событии.

«С возрастом зачать и выносить ребенка гораздо сложнее, возрастают и перинатальные риски, но в нашем центре специалисты готовы к любым сложностям. Это первый случай в истории Люберецкого роддома, когда женщина в столь зрелом возрасте смогла выносить и родить ребенка», — заявила она.

Будущая мама поступила в роддом на 39-й неделе беременности. Ей сделали плановое кесарево сечение. У женщины родился здоровый мальчик. Сейчас они чувствуют себя хорошо, пациентов готовят к выписке.

Ранее стало известно, что актриса Марина Федункив ждет ребенка в свои 52 года. Это первая беременность звезды. Несмотря на возраст, будущая мама не жалуется на плохое самочувствие, однако устает все равно быстрее обычного.