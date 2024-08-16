Артистка Марина Федункив в 52 года впервые станет матерью

StarHit: 52-летняя юмористка Федункив станет матерью в первый раз

Комедийная артистка Марина Федункив и ее супруг, итальянский бизнесмен Стефано Маджи, ожидают первенца. Об этом сообщил StarHit со ссылкой на источник телеканала ТНТ.

По словам собеседника издания, 52-летняя артистка уже не скрывает беременность, но старается не акцентировать на этом внимание, предпочитая просторные наряды.

«Выглядит прекрасно, уже заметный животик, месяц примерно шестой. Чувствует себя вроде бы тоже хорошо, не слышали, чтобы жаловалась. Разве что устает быстрее, чем хотела бы», — рассказал источник.

Новость о беременности Федункив стала известна во время съемок нового шоу на ТНТ «Первые на деревне». По словам собеседника StarHit, организаторы проекта относятся к звезде Comedy Woman с заботой и вниманием. Инсайдер также добавил, что часть съемочной группы была в курсе того, что артистка ждет ребенка.

Ранее врачи подмосковной клиники помогли женщине родить необычную тройню. Восстановление после родов прошло успешно, и мать с сыновьями отправили домой.