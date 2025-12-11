Первая зимняя метель обрушится на Москву 12 декабря

В пятницу Москву и Подмосковье может накрыть первая метель зимы. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре.

«Днем в пятницу, 12 декабря, ожидается дождь со снегом, а местами — метель», — сказал собеседник агентства.

Вызвать ее может западный ветер, скорость которого будет достигать 6-11 метров в секунду. Местами ожидаются порывы до 17 метров в секунду.

В последний рабочий день недели в Москве температура поднимется до +3…+5 градусов, а в Подмосковье — до +1…+6 градусов. Вечером температура начнет снижаться: в столице до -1 градуса, в области — до -3 градусов. Такие условия могут привести к гололедице на дорогах.

Понижение температуры продолжится. В ночь на субботу, 13 декабря, ожидается облачная погода с небольшим снегом. В Москве температура опустится до -5…-7 градусов, а по области — до -4…-9 градусов. Днем в субботу в столице будет -3…-5 градусов, в Подмосковье — -7…-2 градуса.

Ветер будет дуть с севера и северо-запада со скоростью 6–11 м/с, местами порывы могут достигать 17 м/с. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в Москве и области снежный покров сформируется в течение недели, но окончательно уляжется только к ее концу. К 14 декабря под влиянием северных ветров установятся декабрьские морозы: –6…9 градусов днем и –7…10 градусов ночью.