Синоптик Тишковец заявил, что в Москве и Подмосковье устойчивый снежный покров сформируется к концу недели

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил «Ридусу» , что снежный покров в Москве и Московской области сформируется в течение недели, но станет устойчивым лишь к ее концу.

По прогнозам метеоролога, если сегодняшний день будет без осадков и с небольшой плюсовой температурой до +2 градусов, то во вторник вечером начнется снегопад, а ночью температура опустится до –1 градуса. Тишковец отметил, что в среду Москва и Подмосковье окажутся в передней части североатлантического циклона.

«Временами пройдет снег или мокрый снег, благодаря чему земля наконец побелеет», — сказал эксперт.

Толщина снежного покрова составит всего один–два сантиметра. В четверг и пятницу над Москвой и областью пройдет теплый фронт, из-за чего в регионе выпадут ливневые осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, а температура поднимется до +5...+6 градусов. Но на этом погодные изменения не закончатся.

Синоптик подчеркнул, что ночью 13 декабря ожидается до –3...–6 градусов, а днем будет до –5...–8 градусов. Образуется хороший снежный покров. По словам Тишковца, 14 декабря под влиянием северных ветров установятся нормальные декабрьские морозы в виде –6...–9 градусов днем и –7...–10 градусов ночью.