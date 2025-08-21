Первая женщина — капитан атомного ледокола эмоционально отреагировала на назначение
Капитан «Ямала» Старовойтова назвала свое назначение большой ответственностью
Назначение капитаном атомного ледокола «Ямал» Марина Старовойтова восприняла как большую ответственность. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Это величайшее доверие. Это огромная ответственность. Капитан — прежде всего ответственность перед экипажем, перед теми, кто доверил тебе ледокол, перед самой профессией», — сказала она журналистам.
Старовойтова начала службу на атомоходе «Советский Союз», затем ушла на торговые суда. После обучения на старшего помощника капитана вернулась в атомный ледокольный флот и дослужилась до первой женщины-капитана атомного ледокола. О ее назначении объявили на концерте в честь 80-летия атомной отрасли России.
