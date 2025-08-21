«Это величайшее доверие. Это огромная ответственность. Капитан — прежде всего ответственность перед экипажем, перед теми, кто доверил тебе ледокол, перед самой профессией», — сказала она журналистам.

Старовойтова начала службу на атомоходе «Советский Союз», затем ушла на торговые суда. После обучения на старшего помощника капитана вернулась в атомный ледокольный флот и дослужилась до первой женщины-капитана атомного ледокола. О ее назначении объявили на концерте в честь 80-летия атомной отрасли России.

Ранее на торжественном мероприятии в Нижнем Новгороде заметили первого замруководителя администрации президента России, главу набсовета Росатома Сергея Кириенко с Золотой Звездой Героя России на груди. Эту награду ему присудили закрытым указом в 2018 году.