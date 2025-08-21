Кириенко в Нижнем Новгороде надел тайно врученную Золотую Звезду Героя России

На мероприятии по случаю 80-летия атомной отрасли в Нижнем Новгороде выступил первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель наблюдательного совета госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко. Его грудь украшала Золотая Звезда Героя России, сообщило РИА «Новости».
Кириенко зачитал поздравление президента России Владимира Путина и добавил несколько слов от себя. Главным богатством атомной отрасли он назвал ее работников, которые без выходных и перерывов создают технологии и строят станции.
На левом лацкане пиджака гостя виднелась Золотая Звезда Героя России. Эту награду Кириенко получил в 2018 году. «Коммерсант» сообщил, что Путин наградил его и вице-премьера по оборонно-промышленному комплексу Юрия Борисова закрытым указом за достижения оборонного сектора.
С 2005 года Кириенко возглавлял Федеральное агентство по атомной энергии, затем госкорпорацию «Росатом». В 2016 году перешел на службу в аппарат президента и возглавил набсовет «Росатома».
