Кириенко в Нижнем Новгороде надел тайно врученную Золотую Звезду Героя России

На мероприятии по случаю 80-летия атомной отрасли в Нижнем Новгороде выступил первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель наблюдательного совета госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко. Его грудь украшала Золотая Звезда Героя России, сообщило РИА «Новости» .

Кириенко зачитал поздравление президента России Владимира Путина и добавил несколько слов от себя. Главным богатством атомной отрасли он назвал ее работников, которые без выходных и перерывов создают технологии и строят станции.

На левом лацкане пиджака гостя виднелась Золотая Звезда Героя России. Эту награду Кириенко получил в 2018 году. «Коммерсант» сообщил, что Путин наградил его и вице-премьера по оборонно-промышленному комплексу Юрия Борисова закрытым указом за достижения оборонного сектора.

С 2005 года Кириенко возглавлял Федеральное агентство по атомной энергии, затем госкорпорацию «Росатом». В 2016 году перешел на службу в аппарат президента и возглавил набсовет «Росатома».