Социальные пенсии пересчитают в апреле: что надо знать о второй индексации выплат

В апреле в России проведут вторую пенсионную индексацию, однако в списки на повышение попадут не все пенсионеры. Кто начнет получать пересчитанные выплаты и чем социальные пенсии отличаются от страховых, разбирался 360.ru.

Перерасчет пенсий в 2026 году В 2026 году в системе пенсионного пересчета возникли серьезные изменения из-за утвержденной Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения, которая будет действовать до 2030-го. Если раньше пенсия индексировалась один раз в год, то теперь изменения будут происходить в два или даже три этапа, если человек работает. Первая индексация пенсий прошла в этом году 1 января. Страховые выплаты выросли на 7,6% у получателей страховых пенсий по старости, инвалидности и по потере кормильца, причем как у работающих, так и у безработных граждан. Эти пенсии проиндексировали исходя из прогнозов по инфляции на 2025 год, которые Центробанк оценивал в диапазоне 6,5-7,0%.

Вторая индексация, которую проведут в апреле, коснется только получателей социальных пенсий и составит 6,8%. ❗Важно понимать, что это не повторное повышение страховых пенсий, а отдельная индексация для другой категории получателей. Страховая и социальная пенсия — не одно и то же. Первую выплачивают на основании необходимого индивидуального пенсионного коэффициента, а вторую — по инвалидности, в случае недостатка трудового стажа и другим по основаниям. В итоге со стороны индексация выглядит двухэтапной, но на деле выплаты повышают разным категориям получателей.

Интересно Социальную пенсию назначают гражданам, у которых нет права на страховую. Обычно это люди, которые не смогли набрать достаточно стажа и индивидуальных пенсионных баллов. Также в данную категорию входят люди с инвалидностью и дети, потерявшие одного или обоих родителей.

Как поднимут социальные пенсии Весной социальные пенсии повысят на 6,8% из-за увеличения прожиточного минимума пенсионера. С 1 января он дошел до отметки в 16 288 рублей, и именно на основе этой цифры рассчитали апрельскую индексацию. Хотя пенсии официально увеличатся с 1 апреля, фактическая дата получения будет зависеть от графика выплат. Чаще всего повышенная сумма приходит в ближайшую выплату после даты индексации. Выяснить размер и тип пенсии можно в личном кабинете на «Госуслугах» или в Социальном фонде России. Также информацию об этом предоставляют через справку в клиентской службе СФР или МФЦ.

Пока что данных о планах провести в России повторную индексацию страховых пенсий нет, но могут вырасти другие пособия. Например, с 1 февраля Социальный фонд автоматически повысил на 5,6% выплаты людям с инвалидностью, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны и другим россиянам, пользующимся правом на федеральные льготы. Также благодаря перерасчету в августе надбавку получат работающие пенсионеры. Это произойдет за счет поступления новых страховых взносов от работодателей за 2025 год. Максимальная прибавка составит три пенсионных балла, то есть не более 468 рублей в месяц. Перерасчет проведут автоматически, поэтому заявление передавать не нужно.

Как увеличилась инфляция Пенсионная система ставит перед собой задачу не обогнать инфляцию, а удержать выплаты на стабильном и прогнозируемом уровне. Согласно данным Социального фонда, средний размер пенсии на декабрь 2025 года составил 23,5 тысячи рублей. У работающих пенсионеров она оказалась еще ниже — 21,4 тысячи рублей. При этом официальная инфляция за последние 10 лет выросла примерно на 83%. По оценкам экономистов, для пожилых этот уровень мог достигнуть 90–95%, так как их основная статья расходов — продукты, лекарства и услуги ЖКХ, которые в последнее время подорожали больше всего. Некоторые эксперты считают, что цены растут еще быстрее, чем это отображают статистические данные. По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, население наблюдает инфляцию в два-три раза выше официальных показателей.