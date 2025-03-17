«Пересчет квартплаты». Аферисты нацелились на пенсионеров

Мошенники начали звонить жильцам и предлагать пересчитать квартплату, представляясь при этом сотрудниками управляющих компаний. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД России.

Мошенническая схема направлена на пенсионеров. В материалах МВД говорится, что злоумышленник звонит пожилым людям и представляется сотрудником УК. Его цель — получение персональных данных граждан под предлогом пересчета квартплаты.

«Не верьте — это мошенничество», — предупредили в ведомстве.

Ранее правоохранители объяснили, почему нельзя перезванивать незнакомцам. Мошенники предлагают потенциальным жертвам проверить телефонную линию, представляясь сотрудниками компании оператора мобильной связи.

Еще одна мошенническая схема связана с рассылкой сообщений якобы о смерти знакомых. Злоумышленники отправляют APK-файлы, замаскированные под фото якобы умерших людей. Если их открыть, то будет скачано вредоносное программное обеспечение.