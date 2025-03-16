В МВД рассказали, почему нельзя перезванивать незнакомцам

Мошенники придумали новую схему обмана пользователей смартфонов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

Аферисты звонят потенциальным жертвам и предлагают им проверить телефонную линию с помощью комбинации символов и цифр. Таким данным злоумышленники могут получить доступ к сим-карте и банковскому приложению. При этом звонок якобы совершается от представителя компании оператора мобильной связи.

Во время беседы мошенник просит жертву нажать что-то вроде #09, #90 или любой другой комбинации для получения доступа к сим-карте.

«Специалист» будет пугать и давить на свою жертву негативными последствиями. Поэтому в случае такого звонка необходимо нажимать только одну клавишу — отбой, и закончить разговор.

Ранее в МВД рассказали россиянам, почему нельзя перезванивать на незнакомые им номера.