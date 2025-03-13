Россиян предупредили о рассылке мошенниками сообщений о смерти знакомых

Мошенники стали обманывать россиян сообщениями в Telegram о смерти знакомых

Россияне стали получать в Telegram сообщения от мошенников якобы о смерти знакомых, в них содержатся вредоносные файлы. Об этом сообщили в Telegram-канале управления МВД по борьбе с киберпреступлениями.

В ведомстве отметили, что аферисты стараются давить на эмоции, тем самым вызвав доверие. К посту правоохранители приложили скриншот следующего содержания: «Привет. Знаешь же его? Сегодня ночью скончался…».

Вместе с подобным текстом аферисты отправляют APK-файлы, замаскированные под фотографии якобы умерших людей. В МВД предупредили, что при скачивании этих файлов запускается установка вредоносного программного обеспечения.

Пользователей Telegram призвали быть осторожными и внимательно проверять любую поступающую в личку информацию.

Ранее исследователи раскрыли другую мошенническую схему в Telegram на Android. Киберпреступники распространяют вредоносную программу «EvilLoader», маскируя ее под видеофайл.