«Перебрала с алкоголем». Hofmannita извинилась за дебош на концерте в Москве | 360°

Общество 02 мая 2024, 08:56 «Перебрала с алкоголем». Hofmannita извинилась за дебош на концерте в Москве Рэперша из Челябинска Hofmannita извинилась за скандальный концерт в Москве Freepik

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Рэперша Анна Михеева, известная под псевдонимом Hofmannita, проходит курс лечения в клинике после скандального концерта в Москве. В личном Telegram-канале она извинилась за свое неадекватное поведение во время выступления.

«Перебрала с алкоголем, признаю», — написала она.

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Артистка попросила прекратить «уничтожать» ее.

Михеева также отреагировала на обвинения в приставании к несовершеннолетним поклонницам. Она объяснила, что выступает за традиционные отношения, но не отказывает фанатам в просьбе сфотографироваться и обняться с ней.

«Потому что я вас люблю. Но теперь я сделала выводы, буду осторожнее», — пообещала певица.

На днях в Москве рэперша Hofmannita на своем концерте разбила смартфоны поклонников. Она кидалась в зал гаджетами и попала в лицо девушке. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что попросит СКР проверить Hofmannita на предмет приставания к несовершеннолетним фанаткам. Предположительно, артистка пыталась целовать девочек на своих концертах.