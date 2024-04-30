Мизулина попросит СК проверить рэпершу Hofmannita из-за поцелуев с девушками | 360°

Общество 30 апреля 2024, 11:59 Мизулина попросит СК проверить рэпершу Hofmannita из-за поцелуев с девушками РИА «Новости»

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем в Telegram-канале, что намерена обратиться в Следственный комитет России по поводу поведения рэперши Hofmannita. Артистку заподозрили в приставании к несовершеннолетним поклонницам.

По словам Мизулиной, ей сообщили, что во время своего концерта бывшая участница телепроекта «Пацанки» Анна Михеева, известная под псевдонимом Hofmannita, приставала к несовершеннолетним фанаткам-девочкам и пыталась их целовать.

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«В комментариях в своем Telegram-канале исполнитель это даже не отрицает», — отметила глава Лиги безопасного интернета.

Она указала на серьезную уголовную статью о развратных действиях, под которою попадает артистка.

«Обратимся в Следственный комитет», — пообещала Мизулина.

В Москве рэперша Hofmannita устроила дебош на концерте. Певица разбила несколько телефонов поклонников, а также бросила гаджет в лицо девушке.