Мизулина попросит СК проверить рэпершу Hofmannita из-за поцелуев с девушками | 360°

30 апреля 2024, 11:59
Мизулина попросит СК проверить рэпершу Hofmannita из-за поцелуев с девушками
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем в Telegram-канале, что намерена обратиться в Следственный комитет России по поводу поведения рэперши Hofmannita. Артистку заподозрили в приставании к несовершеннолетним поклонницам.
По словам Мизулиной, ей сообщили, что во время своего концерта бывшая участница телепроекта «Пацанки» Анна Михеева, известная под псевдонимом Hofmannita, приставала к несовершеннолетним фанаткам-девочкам и пыталась их целовать.
Реклама
«В комментариях в своем Telegram-канале исполнитель это даже не отрицает», — отметила глава Лиги безопасного интернета.
Она указала на серьезную уголовную статью о развратных действиях, под которою попадает артистка.
«Обратимся в Следственный комитет», — пообещала Мизулина.
В Москве рэперша Hofmannita устроила дебош на концерте. Певица разбила несколько телефонов поклонников, а также бросила гаджет в лицо девушке.
Уголовное дело
Концерты
Педофилы
Музыка
Реклама
Реклама