Рэперша Hofmannita устроила дебош на концерте в Москве | 360°

Знаменитости 30 апреля 2024, 10:01 Рэперша Hofmannita устроила дебош на концерте в Москве Mash: Hofmannita бросила телефон в лицо поклоннице на концерте в Москве Freepik

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В Москве рэперша Hofmannita устроила дебош на своем концерте. Она швыряла телефоны фанатов по всему залу, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, бывшая участница телепроекта «Пацанки» Анна Михеева, которая выступает под псевдонимом Hofmannita, находилась в неадекватном состоянии во время своего выступления. Артистка забирала у фанатов смартфоны и кидала их в зал. Одной из зрительниц гаджет попал прямо в лицо.

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По словам очевидцев, исполнительница была в нетрезвом состоянии и выбивалась из трек-листа. Mash уточнил, что певица также «лягалась» и валялась на сцене.

Недавно в Костроме певец Григорий Лепс на своем концерте выбил телефон из рук поклонницы. Артист просил девушку не снимать его на камеру, но она не захотела выполнить его требование.