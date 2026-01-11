Пенсионный балл подорожал до 66 тысяч рублей

Россияне, которым не хватает стажа до назначения страховой пенсии по старости, могут докупить его за 66 тысяч рублей. Об этом ТАСС заявил член комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Чтобы начать получать пенсию, россиянину необходимо накопить минимум 30 пенсионных баллов и страховой стаж от 15 лет.

«Для граждан, кроме самозанятых, существует ограничение: не более половины стажа (7,5 лет) может быть приобретено путем покупки баллов»», — подчеркнул Машаров.

По его словам, в 2026 году можно будет купить не более 8,7 пенсионных баллов, при этом с 1 января балл подорожал с 60,6 тысячи до 65,6 тысячи рублей.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал, что в 2026 году не будет двойной индексации пенсий. Он добавил, что прибавку к выплатам получат все пенсионеры.