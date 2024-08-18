Пенсионерка вызвала врачей из-за неработающего YouTube

Пенсионерка не смогла запустить YouTube и вызвала скорую помощь в Москве

Пенсионерка в Москве не смогла открыть видеохостинг YouTube и решила вызвать скорую помощь. Об этом сообщили в Telegram-канале «Лента дня».

В материале отметили, что 76-летняя женщина по телефону пожаловалась диспетчеру на «нарушение сознания». После этого к ней направили бригаду скорой помощи.

Выяснилось, что у пенсионерки с состоянием было все нормально. В ходе беседы москвичка объяснила врачам, что у нее на YouTube не включалась аудиокнига.

По словам женщины, она слушает их для хорошего сна. Фельдшер помог ей быстро справиться с бессонницей и установил пенсионерке VPN.

Российский видеохостинг Rutube запустил функцию быстрого переноса контента с YouTube. Теперь у пользователей платформы есть возможность загружать до двух тысяч роликов, которые изначально были на зарубежном ресурсе.