Россияне смогут перенести свои видео с YouTube на Rutube

Видеохостинг Rutube запустил функцию быстрого переноса контента с платформы YouTube. Пользователи смогут за раз загружать до 2000 роликов. Об этом сообщило РИА «Новости» сообщила пресс-служба российского ресурса.

«При смене площадки авторам видео не придется дублировать их вручную — достаточно нажать одну кнопку», — отметили в сообщении.

Для переноса роликов пользователям нужно зайти в раздел «Настройки канала» в студии Rutube. Перед тем как импортировать записи с YouTube, авторы должны подтвердить факт владения тем или иным каналом. Для этого блогерам надо будет внести на YouTube уникальный проверочный код.

Далее появится возможность выбрать ролики, которые необходимо перенести на российский ресурс. Качество, описание, название и обложка видео останутся без изменений.

Также в Rutube отметили, что если пользователь захочет перенести большое количество роликов, то нужно обратиться в техническую поддержку. Средний импорт такого количества записей займет от двух до пяти дней.

Ранее видеохостинги «VK Видео» и RuTube заняли второе и третье место по популярности в разделе магазина App Store с бесплатными программами. Американская платформа YouTube оказалась на 10 строчке.