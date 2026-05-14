Столяр из Курской области выиграл в лотерею почти 42 млн рублей, не угадав ни одного числа

Столяр из Курской области выиграл в лотерею почти 42 миллиона рублей

Житель Курской области выиграл в лотерею почти 42 миллиона рублей, хотя не угадал ни одного номера. Об этом сообщило РИА «Новости» в пресс-службе «Столото».

«Житель небольшого поселка Курской области Александр Гламаздин в 145457-м тираже лотереи „Забава от Русского лото“ выиграл суперприз — 41 900 499 рублей», — заявили в пресс-службе.

Суперприз достается либо за угаданные 12 чисел из 24, либо за «ноль» угаданных. Александр не угадал ни одного, хотя при выборе комбинации надеялся на обратное.

Победитель признался, что регулярно покупал билеты в приложении, надеясь угадать комбинацию. Увидев выигрышную сумму, он не поверил глазам и до сих пор с трудом осознает свою удачу.

По профессии Александр столяр, последние 10 лет он работает садовником. Часть выигрыша он намерен вложить в жилье, а другую — в инвестиции.

Ранее слесарь из Владимирской области выиграл 56 миллионов рублей после встречи с пауком. Перед покупкой билета он обнаружил насекомое в ванной.