Общественник Соленов предложил давать бабушкам и дедушкам оплачиваемый отпуск для воспитания внуков

Председатель республиканского отделения организации «Союз отцов» Юрий Соленов в разговоре с «Абзацем» предложил ввести оплачиваемый отпуск для бабушек и дедушек, которые не достигли пенсионного возраста и хотят помочь в воспитании внуков.

По мнению общественника, такая мера поможет семьям, где родители активно строят карьеру и не всегда могут уделять достаточно времени детям. Пенсионные отпуска для взрослых родственников будут оплачиваться по системе, аналогичной декретным выплатам для родителей. Длительность отпуска может составить три года, что позволит детям пойти в детский сад, а бабушкам и дедушкам — вернуться к работе или уйти на пенсию.

«Как бы это работало: это может быть заявительная пенсия, при которой молодые родители заявляют о том, что им нужна помощь, у них карьера не должна прерываться. Они пишут заявление в государственные органы с просьбой дать бабушкам и дедушкам пенсионный отпуск. Если старшие родственники проходят по определенным критериям, им начисляют социальные выплаты, которые можно было бы тратить на определенные категории товаров — не на красоту, развлечения и косметику, а на то, что нужно, опять же, семье или внуку, внучке», — пояснил Соленов.

Эта инициатива может способствовать росту спроса на воспитательные услуги от бабушек и дедушек и обеспечит близким занятость и стабильность, подчеркнул эксперт.