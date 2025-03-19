Пенсионерам предложили выплачивать пособие на содержание питомцев

Домашних животных нужно квалифицировать как иждивенцев и выплачивать пенсионерам пособие на их содержание. С такой идеей выступил депутат Государственной думы Владимир Кошелев. Подробно об инициативе он рассказал в беседе с РИА «Новости» .

Парламентарий напомнил, что от агрессивных животных в 2024 году пострадали 237 тысяч человек, в 2023-м — на тысячу больше.

«Если говорить об альтернативном подходе, то давайте обсудим инициативу ЛДПР о том, чтобы считать домашних животных, находящихся на содержании у одиноких пенсионеров, иждивенцами и выплачивать пособие на их содержание», — предложил депутат.

По его словам, речь не идет о тех случаях, когда в квартирах содержат свору собак или стаю кошек. Идея частично решит острейшую проблему бездомных животных. Содержание одного питомца в приюте обходится в 10-20 тысяч рублей в месяц — это минимальный размер пенсии.

Многие пенсионеры с удовольствием возьмут на себя заботу о питомце, если будут уверены в том, что смогут его прокормить, считает Кошелев.

Ранее глава комитета по конституционному законодательству высшей палаты российского парламента Андрей Клишас прокомментировал законопроект об усыплении бродячих животных. По его словам, инициатива противоречит конституционно-правовому регулированию.