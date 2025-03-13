Инициативу усыпления животных в приютах назвали противоречащей Конституции

Комитет Совфеда не поддержал проект закона об эвтаназии животных в приютах

Законопроект об усыплении бродячих животных в приютах противоречит конституционно-правовому регулированию. Поэтому профильный комитет Совета Федерации дал отрицательное заключение этой инициативе. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил глава комитета по конституционному законодательству высшей палаты российского парламента Андрей Клишас.

Он напомнил, что Конституционный суд постановил, что проводить эвтаназию безнадзорных животных можно только в том случае, когда другого способа обезопасить от них людей не существует.

«Решения Конституционного суда не подлежат пересмотру. Они обязательны для всех органов власти, включая федеральный парламент», — подчеркнул Клишас.

Группа депутатов в конце февраля внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий быструю и безболезненную эвтаназию бездомных животных, чей срок содержания в приютах подошел к концу. Сейчас такая мера применяется к животным с подтвержденным бешенством или заболеванием, которое приносит им страдание.

В конце марта прошлого года подобный закон рассматривала Самарская губернская дума. Инициативу раскритиковали зоозащитники, которые объявили, что бездомных животных начнут усыплять после месяца содержания в приюте вместо предусмотренных стерилизации и чипизации.