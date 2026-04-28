Пенсионерам объяснили, какой налог можно не платить

Пенсионеры могут не платить налог на имущество. Эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии, кандидат экономических наук, доцент Екатерина Медякова в беседе с РИА «Новости» подробно рассказала о льготе.

«Пенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество по одному объекту каждого вида. То есть, если у пенсионера есть одна квартира, один дом и один гараж — налог по ним платить не нужно. А вот вторая квартира или второй гараж будут облагаться налогом в полном объеме», — пояснила Медякова.

ПРо словам эксперта, пенсионер сам может выбрать, на какой объект будет распространяться льгота, в ином случае налоговая автоматически применит льготу к самому дорогому объекту.

С земельным налогом действует похожее правило. Пенсионеры получают вычет, который уменьшает облагаемую площадь участка на 600 квадратных метров. Также существуют льготы на транспортный налог и в сфере ЖКХ. Неработающим пенсионерам старше 70 лет положена скидка в размере 50% при оплате взносов на капремонт.

С 2026 года большинство налоговых льгот для пенсионеров назначаются автоматически, но все же следует проверить квитанции от налоговой службы, чтобы убедиться в применении льгот.

В России в 2027 году работающим пенсионерам с 1 августа произведут беззаявительный перерасчет страховых пенсий.