Депутат Бессараб рассказала, какие льготы ждут пенсионеров старше 70 лет в России

В России пенсионеры старше 70 лет могут получить различные льготы и скидки от государства. О мерах поддержки напомнила в беседе с ОТР член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Пожилые россияне могут рассчитывать на налоговые льготы. Например, они освобождаются от уплаты земельного налога за шесть соток одного участка. Если площадь участка меньше, налог не нужно платить вовсе. Также пенсионеры могут не платить налог на имущество за квартиру, комнату или дом, но только за один объект каждого вида.

С 2026 года большинство налоговых льгот для пенсионеров будут назначаться автоматически. Однако эксперты советуют проверять квитанции от налоговой службы, чтобы убедиться в применении льгот. Если этого не произошло, стоит обратиться в ФНС или МФЦ.

Неработающим пенсионерам старше 70 лет положена скидка в размере 50% при оплате взносов на капремонт. Одинокие пенсионеры старше 80 лет освобождаются от этих взносов полностью. За льготой необходимо обратиться в МФЦ, предоставив заявление и документы.

Пенсионеры могут претендовать на набор социальных услуг, который включает бесплатные лекарства и медицинские изделия по рецепту врача, путевку в санаторий, бесплатный проезд на пригородных электричках и на междугородном транспорте к месту лечения. Общая стоимость набора в этом году составляет 1 825,25 рубля в месяц.

Бессараб отметила, что льготы для пенсионеров старше 70 лет полагаются и на уровне региональных бюджетов. Например, в Московской области пенсионерам выдают специальную социальную карту, которая позволяет бесплатно пользоваться общественным транспортом. В Ленинградской области пенсионеры старше определенного возраста освобождаются от транспортного налога на автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил.