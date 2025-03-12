Пенсию за большой страховой стаж предложили увеличить

Слуцкий: депутаты ГД предложили увеличить пенсию за стаж более 30 лет

Депутаты Госдумы предложили ввести доплату к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов для пенсионеров, имеющих страховой стаж не менее 30 лет. Об этом РИА «Новости» рассказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Прошлым летом группа депутатов ЛДПР уже вносила на рассмотрение парламента подобный законопроект, но Госдума его отклонила. Слуцкий отметил, что для партии это является принципиальным вопросом, поэтому она продолжит продвигать свой проект.

«Мы хотим, чтобы пожилые россияне, создававшие нашу страну во времена, когда она бурно развивалась, жили достойно. Благодаря созданному ими заделу прочности мы пережили ужасное время перестройки и 2000-е», — заявил он.

Руководитель фракции ЛДПР убежден, что предлагаемая сумма позволит старшему поколению хоть немного, но улучшить качество жизни. Если в стране счастливы и дети, и старики, то она имеет перспективы для развития, в ней «справедливый строй».

Слуцкий добавил, что «по этим характеристикам мы не во всем дотягиваем до приемлемых стандартов», но его партия займется исправлением этой ситуации.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин связал индексацию социальных пенсий в России с экономической ситуацией в стране, отметив, что она направлена на компенсацию инфляции.