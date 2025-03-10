Депутат Чаплин: размер индексации пенсий связан с экономической ситуацией

С 1 апреля 2025 года в России пройдет увеличение социальных пенсий на 14,75%. Это затронет примерно 4,2 миллиона человек. Депутат Госдумы Никита Чаплин объяснил RT, что повышение выплат получат граждане без достаточного трудового стажа для страховой пенсии, участники Великой Отечественной войны, военнослужащие срочной службы, летчики-испытатели и космонавты.
«Индексация социальных пенсий является важной мерой социальной поддержки», — отметил парламентарий. Это решение, по его словам, направлено на улучшение материального положения наиболее уязвимых слоев населения.
Чаплин подчеркнул, что размер индексации связан с текущей экономической ситуацией и направлен на компенсацию инфляции. Он добавил, что процент индексации может быть скорректирован в зависимости от изменений в экономике.
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