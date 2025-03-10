Депутат Чаплин: размер индексации пенсий связан с экономической ситуацией

С 1 апреля 2025 года в России пройдет увеличение социальных пенсий на 14,75%. Это затронет примерно 4,2 миллиона человек. Депутат Госдумы Никита Чаплин объяснил RT , что повышение выплат получат граждане без достаточного трудового стажа для страховой пенсии, участники Великой Отечественной войны, военнослужащие срочной службы, летчики-испытатели и космонавты.

«Индексация социальных пенсий является важной мерой социальной поддержки», — отметил парламентарий. Это решение, по его словам, направлено на улучшение материального положения наиболее уязвимых слоев населения.

Чаплин подчеркнул, что размер индексации связан с текущей экономической ситуацией и направлен на компенсацию инфляции. Он добавил, что процент индексации может быть скорректирован в зависимости от изменений в экономике.