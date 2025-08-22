Пенсия чиновников в России шокировала. Названа сумма выплат

В России подсчитали, сколько получают на пенсии бывшие федеральные чиновники. Сумму, по состоянию на середину лета 2025 года, узнало РИА «Новости» .

Агентство ориентировалось на официальные открытые данные из российского Соцфонда. Оказалось, что сумма выплат немного различается у работающих и неработающих пенсионеров.

Те, кто продолжает трудиться, получают в среднем чуть больше — около 37 тысяч рублей. Те, кто уже не работает, — примерно 36 тысяч.

Сейчас пенсионеров-чиновников в стране примерно 95,6 тысяч человек — из них 86 тысяч не имеют работы и получают фиксированные выплаты.

Власти повышают пенсии регулярно. С 1 августа 2025 года новые выплаты стали получать три категории граждан.

Средняя пенсия по старости в России сейчас составляет около 25 тысяч рублей.