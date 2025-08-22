Пенсия чиновников в России шокировала. Названа сумма выплат
Пенсия работающих чиновников-пенсионеров превысила 37 тысяч рублей
В России подсчитали, сколько получают на пенсии бывшие федеральные чиновники. Сумму, по состоянию на середину лета 2025 года, узнало РИА «Новости».
Агентство ориентировалось на официальные открытые данные из российского Соцфонда. Оказалось, что сумма выплат немного различается у работающих и неработающих пенсионеров.
Те, кто продолжает трудиться, получают в среднем чуть больше — около 37 тысяч рублей. Те, кто уже не работает, — примерно 36 тысяч.
Сейчас пенсионеров-чиновников в стране примерно 95,6 тысяч человек — из них 86 тысяч не имеют работы и получают фиксированные выплаты.
Власти повышают пенсии регулярно. С 1 августа 2025 года новые выплаты стали получать три категории граждан.
Средняя пенсия по старости в России сейчас составляет около 25 тысяч рублей.