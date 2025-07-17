Сегодня 14:16 Россиянам увеличат пенсии с 1 августа. Кого это коснется? Восьми миллионам россиян увеличат пенсии с 1 августа 2025 года 0 0 0 Фото: Oksana Korol/Business Online / www.globallookpress.com Общество

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В России грядет очередное повышение пенсий — на этот раз с 1 августа 2025 года. Увеличенные выплаты начнут получать порядка восьми миллионов человек. Кого коснется правило, на сколько поднимется пенсия и как узнать количество накопленных пенсионных баллов — в материале 360.ru.

Три категории граждан, которые получат надбавки с 1 августа В России пенсионная система работает по принципу отсроченного действия. Если право на дополнительные деньги появилось в одном месяце, больше средств придет только в следующем. Их начислят автоматически — подавать заявление никуда не нужно. 80-летние С 1 августа 2025 года прибавку начислят гражданам России, которым в июле исполнилось 80 лет. Эта категория все время будет получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Базовая ставка составляет 8907 рублей, а двойной размер — 17 815 рублей.

Фото: Alexander Legky / www.globallookpress.com

Инвалиды I группы Если в июле 2025 года гражданин получил I группу инвалидности, то с августа он будет претендовать на удвоенную выплату страховой пенсии, то есть на 17 815 рублей.

Интересно Возраст при этом не учитывается. Возраст при этом не учитывается.

Если у человека есть иждивенцы, то за каждого нетрудоспособного члена семьи начнут доплачивать еще 2969 рублей. Начислять будут на не более трех таких граждан. Неработающие пенсионеры Если россиянин уволится с работы в июле, то с 1 августа начнет получать увеличенную пенсию. Это означает, что ему начислят все надбавки и индексации, которые он пропустил, пока трудился. Когда придут первые выплаты с учетом повышения Они начнут поступать: с 1 августа — для неработающих получателей;

с 10–15 августа — для работающих — из-за технического перерасчета.

Фото: Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com

От чего зависит нефиксированная часть пенсии Все прибавки с 1 августа касаются фиксированной части. Как Социальный фонд России определяет размер нефиксированной? Он зависит от количества накопленных баллов. Если трудящийся еще не вышел на пенсию, то их он может накопить за год максимум 10. Для этого его официальная зарплата должна составлять 230 тысяч рублей в месяц. Если же человек вышел на пенсию, но продолжает работать, ему могут начислить в год только до трех баллов. Для этого достаточно ежемесячно получать 53 тысячи рублей.

Интересно Один балл равен 145,7 рубля. Таким образом, прибавка с 1 августа может составить 437 рублей. Один балл равен 145,7 рубля. Таким образом, прибавка с 1 августа может составить 437 рублей.

Кроме того, работающим пенсионерам с начала 2025 года начисляют ежегодную индексацию на уровень инфляции. Ранее ее получали только граждане, которые полноценно ушли на заслуженный отдых.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Где посмотреть количество пенсионных баллов Ознакомиться с числом накопленных баллов можно с помощью портала госуслуг. Для этого следует: Зайти в личный кабинет; Нажать раздел «Пенсии»; Скачать справку о состоянии индивидуального лицевого счета. На первой странице документа, который придет в личный кабинет в течение нескольких минут, можно найти количество накопленных баллов.