В Госдуме рассказали, кто из россиян может получить 80 тысяч рублей к пенсии

С мая 2025 года вступают в силу новые меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Согласно новым нормам, ветераны Великой Отечественной войны получат право на единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей.

Как пояснил парламентарий, эта мера распространяется на инвалидов и участников войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, а также вдов и вдовцов погибших военнослужащих. Примечательно, что право на выплату имеют не только российские граждане, но и проживающие в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

Отдельные выплаты предусмотрены для работников с особыми условиями труда. Члены экипажей гражданской авиации со стажем не менее 25 лет (20 лет для женщин) и шахтеры с подземным стажем от 25 лет смогут получить дополнительные компенсации. Для оформления выплат необходимо было подать документы до 31 марта 2025 года.

Гаврилов подчеркнул, что эти меры носят адресный характер и направлены на поддержку конкретных категорий граждан. По его мнению, подобный опыт мог бы быть распространен и на другие группы населения, нуждающиеся в особой социальной защите.

Ранее стало известно, что в мае после индексации пенсий пять категорий пенсионеров получат повышенные выплаты.