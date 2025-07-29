ПАЗ приостановил работу до 4 августа

Павловский автобусный завод временно приостановил работу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации авторов, производитель автобусов закрылся как минимум до 4 августа на фоне резкого снижения спроса на большегрузы.

Все 2600 сотрудников ушли в корпоративный отпуск, на предприятии остался лишь дежурный охранник.

В пресс-службе ПАЗ Lenta.ru не подтвердили, что работу приостановили из-за сложной ситуации на рынке. На заводе подчеркнули, что речь идет о традиционном оплачиваемом отпуске.

«Это традиционный ежегодный отпуск, который проводится на автомобильных заводах в летний период. Во время корпоративного отпуска в цехах ведется модернизация оборудования, а также сервисное обслуживание и ремонтные работы», — пояснили на предприятии.

Представители ПАЗ добавили, что сейчас ведут подготовку к производству нового автобуса «Ситимакс-8», выпуск которого планируется в текущем году.

Ранее стало известно, что Челябинский электрометаллургический комбинат с 1 сентября переведет персонал на четырехдневную рабочую неделю. Такое решение руководство комбината приняло в рамках антикризисной программы.