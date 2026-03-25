Россия направила военные корабли для охраны торговых судов

Военно-морской флот России обеспечивает безопасность судоходства по объектовому и зональному принципам. Об этом заявил помощник российского президента Николай Патрушев на заседании Морской коллегии, сообщил «Интерфакс».

«Усилен контроль за судами, выполняющими грузоперевозки в интересах нашей страны», — сказал он.

Патрушев добавил, что также предусмотрена возможность сопровождения судов под российским флагом мобильными огневыми группами. Это делается по запросу через капитанов портов.

Ранее стало известно, что главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев рассказал о расширении возможностей морской пехоты России. По словам военнослужащего, ведется значительное наращивание мощностей.