Патриарх Кирилл рассказал, как провести Великую субботу

В Великую субботу, день перед Пасхой, особенно важно сохранять спокойствие, не злиться и прощать другим их ошибки. Об этом напомнил патриарх Кирилл после службы в храме Христа Спасителя в Москве, передает РИА «Новости» .

«Довольно сложно соединить заботы о домашнем быте, украшении жилищ, приготовлении пищи, поздравлении близких — то, что предполагает суету, с тем, что предлагает нам Церковь — не рассредотачивать свои силы, оставить их для встречи Воскресшего Спасителя», — отметил патриарх Кирилл.

Завершается последняя и самая строгая неделя перед Пасхой — Страстная седмица. В этом году главный праздник Русской православной церкви приходится на 20 апреля.

Ранее в РПЦ призвали сделать выходным днем понедельник после Пасхи. Зампред Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, что важно включать религиозные праздники в календарь, так как страна опирается на традиционные духовные ценности.