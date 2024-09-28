Патриарх Кирилл раскрыл секрет счастья

Патриарх Кирилл: человек не может быть счастливым без добрых дел

Человек способен обрести счастье и благодать через совершение добрых дел. Ими укрепляется безопасность страны и мир между людьми, заявил на проповеди в московском храме преподобной Евфросинии, великой княгини Московской патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщила пресс-служба РПЦ.

Он совершил в Котловке божественную литургию в праздник Воздвижения Креста Господня, после которой выступил с первосвятительским словом. Патриарх Кирилл напомнил, что Иисус Христос искупил на кресте первородный грех, и христиане должны искать прощения через благодать. Ее можно получить через веру и добрые дела.

«Добродетели, добрые дела — это кирпичики, из которых созидается благополучная и счастливая жизнь. Счастье и добродетель — это почти синонимы, и как бы хотелось, чтобы эти слова сегодня многие услышали и попытались претворить в жизнь», — сказал он.

Глава РПЦ заявил, что вера без дел мертва. Патриарх Кирилл добавил, что добрыми делами укрепляется и безопасность страны, и мир среди людей.

В начале сентября на проповеди в московском храме Воскресения Христова он призвал верующих бороться за мир. По его словам, православные молятся о том, чтобы «миновало лихолетье».