Сегодня 22:53 Воздвижение Креста Господня. История праздника и что запрещено делать 27 сентября Христиане 27 сентября отметят Воздвижение Креста Господня 0 0 0 Фото: «Распятие», Диего Веласкес / Википедия Культура

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Православные 27 сентября отметят Воздвижение Креста Господня. Этот день посвящен обретению священной реликвии и торжеству христианства над язычеством. Об истории непереходящего праздника и его традициях — в материале 360.ru.

В чем суть праздника Воздвижения Креста Господня Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня входит в число наиболее значимых событий в мире христианства, это один из двунадесятых праздников — важнейших после Пасхи. Обычно они связаны с земной жизнью Иисуса Христа и Богородицы, но не Крестовоздвижение. Это непреходящий праздник, поэтому в 2023 году он, как и всегда, приходится на 27 сентября. Фактически в этот день воспоминают события 326 года: тогда равноапостольная царица Елена нашла в Иерусалиме Крест, на котором распяли Сына Божьего.

История Воздвижения Креста Господня Воздвижение Креста Господня — торжество христианства после языческих гонений, рассказал 360.ru священник Русской православной церкви Николай Савченко. Первые три века после Воскресения христиане жили под властью язычников. Хотя они были лояльными, время от времени устраивали верующим тяжкие гонения за непоклонение языческим идолам: казнили, распинали, истязали и заключали в темницы, а храмы разрушали.

В Риме христиане были вынуждены собираться на службы в древних катакомбах. Однако со временем христианство распространилось и усилилось. Наконец, к власти пришел Константин Великий, который дал полную свободу последователям Христа своим Миланским эдиктом. Николай Савченко

Предание о Кресте Господнем описано на основе трудов богословов и церковных историков Амвросия Медиоланского, Евсевия Кесарийского, Сократа Схоластика и Руфина Аквилейского. Чуть позже их тексты объединили с фольклорными сказаниями в книгу — «Золотую легенду», где и рассказывается об обретении Креста.

Фото: BAO/imageBROKER.com / Global Look Press

Согласно церковным письменам, в 326 году мать императора Константина Елена отправилась в Иерусалим на поиски христианских святынь. Во время раскопок группа нашла Крест, а также Гроб Господень — пещеру, где погребли Христа и где на третий день Он воскрес.

«Сию спасительную пещеру некоторые безбожники и нечестивцы умыслили скрыть от взора людей, с безумным намерением скрыть через это истину. Употребив много трудов, они навезли откуда-то земли и завалили ею все то место. Потом, подняв насыпь до некоторой высоты, замостили ее камнем и под этой высокой насыпью сокрыли божественную пещеру», — писал Евсевий Кесарийский в «Жизни Константина». Археологическая экспедиция приходила в Голгофе — месте распятия Иисуса. Под землей обнаружили три креста, несколько гвоздей и доску с надписью «Иисус Назорей, Царь Иудейский». Однако реликвия лежала отдельно, поэтому понять, какой из трех крестов — Сына Божьего, было сложно.

Фото: Обретение Креста святой Еленой, 1516–1533 годы / Википедия

По сказаниям, определить это позволила сама святыня. Кресты по очереди прикладывали к больной женщине, чтобы найти именно Господний. После прикосновения к истинной святыне она исцелилась. А когда мимо Голгофы шла похоронная процессия, крест положили на умершего, и тот воскрес. Император Константин, воодушевленный находками матери, велел возвести в Иерусалиме храм Воскресения Христова. Строительство завершили лишь в 335 году, сама царица Елена не дожила до этого момента. Позже Церковь присвоила ей статус святой.

Фото: Святые Константин и Елена / Википедия

Тринадцатого сентября храм освятили, а 27-го решили установить празднование Воздвижения Креста Господня. В этом день съехалось множество епископов и священников Римской империи. В итоге традиция праздновать Крестовоздвижение распространилась по всему христианскому миру. Дальнейшая судьба Креста остается призрачной. Некоторые считают, что его поделили на две части, одна из которых осталась в Иерусалиме, а другую отправили в Константинополь. По некоторым свидетельствам, сейчас частицы Креста Господня находятся в разных частях Европы, в том числе в России.

Фото: «Воздвижение Креста Господня», икона Гурия Никитина, 1680 год / Википедия

Православные традиции на день Крестовоздвижения Священник объяснил, что Воздвижение Креста Господня — победное завершение проповеди и страданий Спасителя. Праздник связан с Крестом, поэтому в этот день всегда положен пост, даже если он выпадает на воскресенье.

Это праздник, но его отмечают с особенно тихой радостью, без торжественных богатых застолий. Считается, что духовное торжество Креста Христова не должно заменяться никаким земным торжеством. Николай Савченко

В праздник Крестовоздвижения не рекомендуют вести себя шумно, также стоит исключить употребление спиртных напитков, отметил собеседник 360.ru. День лучше провести в молитве.

Фото: bilwissedition/imageBROKER.com / Global Look Press

Как молиться на Крестовоздвижение Вспоминая чудодейственные свойства Животворящего Креста, верующие молятся об избавлении от болезней и божественной помощи. Некоторые женщины просят об исцелении от бесплодия. Тропарь: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́/ и благослови́ достоя́ние Твое́,/ побе́ды на сопроти́вныя да́руя// и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство». Молитва: Кре́сте Честны́й, храни́тель души́ и те́лу бу́ди ми́, о́бразом свои́м бе́сы низлага́я, враги́ отгоня́я, стра́сти упражня́я, и благослове́ние да́руя ми́, и жи́знь и си́лу, соде́йствием Свята́го Ду́ха, и честны́ми Пречи́стыя мольба́ми.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Что запрещено делать в праздник Воздвижения Креста Господня Как и во многие другие православные праздники, в Крестовоздвижение Церковь запрещает ругаться с близкими, сквернословить, совершать поступки со злым умыслом. Не стоит заниматься тяжким физическим трудом. Еще с этим днем связано старое славянское поверье. В конце сентября змеи готовятся к спячке и собираются большими группами: наткнуться на них в лесу — обычное явление. Люди верили, что эти создания были не просто опасными, но и олицетворяли нечистую силу, поэтому в день Воздвижения Креста Господня прогулки по лесам и полям были под запретом.

Фото: Всенощное бдение с чином воздвижения Креста Господня в храме Казанской иконы Божьей Матери в Астрахане / РИА «Новости»

Приметы на 27 сентября В небе ясно видны звезды — зима будет долгой;

Огромный рой перелетающих птиц — в ближайшие месяцы ожидаются сильные морозы;

Солнце появилось утром — весна наступит раньше обычного;

Заморозки в этот день — зима придет рано;

Ветер дует с севера — следующее лето будет жарким.