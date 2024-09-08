«За мир нужно уметь бороться». Патриарх Кирилл призвал молиться, чтобы «лихолетье миновало»

Единая для России, Белоруссии и Украины православная церковь не перестает молиться, чтобы «лихолетье миновало». Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе проповеди в московском храме Воскресения Христова. Мероприятие транслировал телеканал «Спас».
«Церковь православная <…> не перестает молиться, чтобы миновало это лихолетье, толкающее братьев к разделению междоусобной брани, чтобы восстановился прочный неотъемлемый мир», — отметил патриарх.
По словам священнослужителя, «за мир нужно еще и уметь бороться», тогда все опасности уйду с территории России.
В конце июля патриарх Кирил наградил российского лидера Владимира Путина орденом святого благоверного князя Александра Невского. Орден является общецерковной наградой РПЦ и входит в перечень высших наград Церкви.
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