Патриарх Кирилл: единая церковь не перестает молиться, чтобы лихолетье миновало

Единая для России, Белоруссии и Украины православная церковь не перестает молиться, чтобы «лихолетье миновало». Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе проповеди в московском храме Воскресения Христова. Мероприятие транслировал телеканал «Спас» .

«Церковь православная <…> не перестает молиться, чтобы миновало это лихолетье, толкающее братьев к разделению междоусобной брани, чтобы восстановился прочный неотъемлемый мир», — отметил патриарх.

По словам священнослужителя, «за мир нужно еще и уметь бороться», тогда все опасности уйду с территории России.

В конце июля патриарх Кирил наградил российского лидера Владимира Путина орденом святого благоверного князя Александра Невского. Орден является общецерковной наградой РПЦ и входит в перечень высших наград Церкви.