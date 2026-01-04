Патриарх Кирилл заявил о формировании в России особой цивилизации

Особая цивилизация формируется в России, она станет привлекательной для большого числа стран в мире. Об этом после литургии в Успенском соборе заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, трансляцию службы вел телеканал « Спас».

«Особенность современной русской цивилизации в том, что мы достаточно развитую экономику и передовую науку соединяем с глубокой и искренней верой в Господа и Спасителя», — сказал он.

Патриарх напомнил, что в России строят тысячи храмов, тогда как на Западе храмы превращаются в общественные заведения. Кирилл подчеркнул, что Россия будет благополучной, сильной и непобедимой, пока духовные ценности сочетаются с материальными благами и научными достижениями.

Ранее Патриарх Кирилл предупредил о неминуемом апокалипсисе. Он призвал жить по-христиански и думать о спасении души.