Исследование: около 86% россиян предпочитают отмечать Пасху дома

Около половины населения России расходует на приготовление к празднованию Пасхи сумму меньше одной тысячи рублей. Такие данные приводятся в исследовании, организованном сетью магазинов Fix Price вместе с Институтом человека РОМИР, опубликованном «Газетой.Ru» .

По результатам опроса выяснилось, что 86% российских граждан традиционно участвуют в праздновании Пасхи, причем среди возрастной группы старше 55 лет эта цифра возрастает до 90%. Более двух третей участников исследования отметили семейный характер праздника, а почти половину назвали событием, имеющим важное религиозное значение, написали «Известия».

Также выявлено, что подавляющее большинство — около 86% россиян — предпочитает отмечать Пасху дома, в кругу близких родственников. Лишь небольшая доля респондентов, всего 7%, проводит торжество с друзьями, а 4% предпочитают встречать праздник самостоятельно.