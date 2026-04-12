Патриарх Кирилл поздравил Путина с Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил президента Владимира Путина за внимание к служению Русской православной церкви и поздравил его с праздником Светлого Христова Воскресения. Текст поздравления опубликован на сайте РПЦ.

«Христос Воскресе! Этими жизнеутверждающими словами сердечно приветствую Вас и поздравляю с великим праздником Святой Пасхи», — говорится в обращении.

Патриарх отметил, что Пасха на протяжении веков вдохновляет христиан на созидательные труды и дела милосердия.

Он также поблагодарил Путина за содействие в осуществлении инициатив, направленных на утверждение традиционных нравственных ценностей, духовное просвещение и патриотическое воспитание молодежи.

Предстоятель пожелал главе государства, чтобы Воскресший Христос хранил его от всякого врага и споспешествовал в трудах на благо Отечества.

Накануне в храме Христа Спасителя прошло пасхальное богослужение, на котором присутствовал Путин.