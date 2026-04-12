Президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя. Глава государства приехал вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Праздничное богослужение собрало большое количество верующих. В храм прибыли политические и общественные деятели, а также курсанты Московского суворовского военного училища. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь с субботы на воскресенье совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию.

Патриарх Кирилл в праздник Воскресения Христова призвал верующих поддержать нуждающихся, утешить скорбящих и навестить больных и одиноких. Он напомнил, что именно такими поступками можно измениться самим и сделать мир вокруг нас лучше.

В главном кафедральном соборе России светлый праздник встретят тысячи верующих. На пасхальную службу приехал и отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол, занявший место недалеко от алтаря.