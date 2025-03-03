Патриарх Кирилл попросил прощения у прихожан РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Прощеное воскресенье провел особый чин прощения в храме Христа Спасителя и попросил прощения у духовенства и прихожан РПЦ за свои прегрешения. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Я у всех у вас просил бы сейчас прощения за то, что ведомо или неведомо совершил, может быть принося кому-то и духовную боль. Благословите и простите меня все честные отцы, братья и сестры!» — сказал он.

Патриарх добавил, что Великий пост — особое время, когда каждый сможет проверить, на что он способен, пределы своей воли и сил, в том числе в духовной сфере. В этом году он начался 3 марта и закончится 19 апреля.

Ранее отец Никита из ДНР рассказал, что в этот день к прощению следует серьезно отнестись, не рассылать сообщения всем подряд, а извиниться перед человеком, которого обидели. Если не получается встретиться и лично поговорить, тогда можно позвонить и обсудить все по душам.