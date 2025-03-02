Россиян призвали забыть про рассылки в Прощеное воскресенье

Отец Никита: просить прощения нужно лично, а не через рассылку

Православные христиане празднуют Прощеное воскресенье. В этот день принято просить прощения и прощать других людей. Отец Никита из Донецкой Народной Республики в беседе с сайтом kp.ru призвал россиян перестать рассылать извинения всем подряд.

«Нет уж, если ты просишь прощения, то нужно это сделать самому, а не устраивая все эти рассылки, это не имеет никакого смысла», — сказал он.

Отец Никита подчеркнул, что к прощению нужно относиться ответственно. Извиниться перед человеком, которого обидели, крайне важно и здесь нет места «массовости». По словам священнослужителя, если не получается прийти лично с извинениями, то тогда нужно позвонить и обсудить все по душам.

Масленичная неделя в России в 2025 году началась 24 февраля. Основные гулянья пройдут 2 марта, в Прощеное воскресенье. С 3 марта начнется 40-дневный Великий пост.