Пасху и Троицу захотели сделать официальными праздниками
Депутат Гусев предложил сделать Пасху и Троицу официальными праздниками
Депутат ГД от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев предложил сделать Пасху и Троицу официальными праздниками. С этим законопроектом он обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину и к руководителям всех парламентских фракций. Документы оказались в распоряжении 360.ru.
Объединить парламентские силы
В обращении Гусев подчеркнул, что предыдущие попытки внести подобные инициативы не увенчались успехом, поскольку они исходили от отдельных депутатов или одной фракции.
«Для принятия закона необходима межфракционная инициатива, объединяющая все парламентские силы. Поэтому я обратился к Вячеславу Володину с просьбой инициировать этот процесс», — заявил он.
Законопроект предполагает внесение изменений в Трудовой кодекс, чтобы дни, следующие за Пасхой и Троицей, стали нерабочими. По мнению автора инициативы, это укрепит национальную идентичность и вернет страну к духовным традициям.
«Принятие такого закона станет подтверждением приверженности традиционным православным ценностям, которые разделяют около 70% населения страны, исповедующих христианство, включая участников СВО», — сказал Гусев.
Православие и Россия неразделимы
Депутат напомнил, что в дореволюционной период Пасху отмечали целую неделю, что не мешало труду, а, напротив, сплачивало общество.
Как заявили в пояснительной записке, религия играет ключевую роль в сохранении традиционных ценностей России. На это указывал и президент Владимир Путин, заявивший, что «православие и Россия неразделимы». Патриарх Кирилл также называл веру важнейшим фактором единства многонациональной страны.
«Согласно данным ВЦИОМ от 2024 года, более 65% россиян считают себя православными христианами, что говорит о значительном влиянии и распространенности православной религии в обществе», — заявили в документе.
Кроме того, согласно опросу, 29% россиян считают Пасху наиболее важным праздником, отметил депутат. По его словам, это можно считать одним из основных показателей значимости этого дня.