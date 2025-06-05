Пасху и Троицу захотели сделать официальными праздниками

Депутат ГД от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев предложил сделать Пасху и Троицу официальными праздниками. С этим законопроектом он обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину и к руководителям всех парламентских фракций. Документы оказались в распоряжении 360.ru.

Объединить парламентские силы

В обращении Гусев подчеркнул, что предыдущие попытки внести подобные инициативы не увенчались успехом, поскольку они исходили от отдельных депутатов или одной фракции.

«Для принятия закона необходима межфракционная инициатива, объединяющая все парламентские силы. Поэтому я обратился к Вячеславу Володину с просьбой инициировать этот процесс», — заявил он.

Законопроект предполагает внесение изменений в Трудовой кодекс, чтобы дни, следующие за Пасхой и Троицей, стали нерабочими. По мнению автора инициативы, это укрепит национальную идентичность и вернет страну к духовным традициям.

«Принятие такого закона станет подтверждением приверженности традиционным православным ценностям, которые разделяют около 70% населения страны, исповедующих христианство, включая участников СВО», — сказал Гусев.