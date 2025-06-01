Патриарх Кирилл призвал принимать решения в мире и единстве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением по случаю 1700-летия Первого Вселенского собора. В послании он отметил, что современное мировое православие переживает непростый период, требующий глубокого богословского осмысления, особенно в вопросах церковного устройства. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Он подчеркнул, что важные решения, касающиеся жизни Церкви, ее верности апостольскому учению и каноническим традициям, должны приниматься совместно — в духе единства и мира.

Первый Вселенский собор состоялся в 325 году в Никее по инициативе императора Константина Великого. На нем, в числе прочего, установили единое правило празднования Пасхи — в первое воскресенье после пасхального полнолуния, в период между 22 марта и 25 апреля по юлианскому календарю.

Ранее Вознесенская Давидова пустынь в Чехове отметила 510-летие. Несмотря на испытания — в 1619 году монастырь был сожжен казаками гетманца Гайдачного, а в XX веке закрыт и переоборудован под сельскохозяйственный техникум, — пустынь неоднократно возрождалась.