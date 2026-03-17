Трендвотчер Ахметова отметила, что куличи в ресторанах и кондитерских Москвы могут стоить десятки тысяч рублей

В Москве начинается сезон продажи куличей, и они становятся настоящим маркетинговым инструментом. Трендвотчер Регина Ахметова в беседе с «Москвой 24» отметила, что куличи в ресторанах и кондитерских могут стоить десятки тысяч рублей и выпускаются ограниченными партиями.

По словам Ахметовой, при покупке таких куличей человек получает не столько сам продукт, сколько эмоции.

«В этом случае бренд просто сегментирует свою аудиторию. То есть бренд знает, на кого он делает этот супердорогой кулич», — пояснила эксперт.

Она добавила, что такие лимитированные изделия могут обозначать статус.

Среди праздничных новинок в московских витринах уже появились необычные куличи. Например, один из них выполнен в виде шоколадной матрешки высотой полметра с «царским» тестом на шафране внутри и ручной росписью и съедобным кокошником снаружи. Стоимость такого кулича составляет 33 тысячи рублей.

Священник Стахий Колотвин напомнил, что цена кулича не влияет на духовные ценности. Он считает, что совместное приготовление кулича в семье более сближает.