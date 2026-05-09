Парады на Камчатке и Чукотке открыли начало празднований Дня Победы

В самых восточных регионах России – на Камчатке и Чукотке — начались праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Великой Победы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

В Петропавловске-Камчатском в парадном строю прошли около 900 военнослужащих по главной площади. Шествие стартовало в 10:00 (01:00 по московскому времени).

В военном ведомстве уточнили, что в параде помимо военных Объединенного командования войск и сил на северо-востоке России также участвовали женщины-военнослужащие, сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району, МЧС и УМВД. Горожан и гостей камчатской столицы также ожидает выступление оркестра ОКВС.

В полдень начнется шествие «Бессмертного полка». Кроме того, по всей Камчатке пройдут концерты и памятный акции. День завершится праздничным салютом.

На Чукотке запланировали провести более 200 праздничных мероприятий, включая концерты, народные гуляния, шествие «Бессмертного полка в Анадыре. Праздничный день завершится салютом на горе Верблюжья.

Организаторы мероприятия рассказали, что колонна внедорожников прошла по арктической тундре в окрестностях Анадыря, причем впервые «Бессмертный полк» прошел в таком формате на Чукотке.

Ранее российские космонавты поздравили россиян с Днем Победы с борта МКС.