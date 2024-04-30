Панихида пройдет у мемориала на месте теракта в «Крокусе» на 40-й день | 360°

Общество 30 апреля 2024, 11:09 Панихида пройдет у мемориала на месте теракта в «Крокусе» на 40-й день Dmitry Golubovich/Global Look Press

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Люди начали собираться на панихиду у мемориала, установленного на месте теракта в «Крокусе» в Красногорске, сообщило РИА «Новости». Акция проходит на 40-й день после трагедии.

Панихиды по погибшим состоятся возле концертного зала и в Никольском соборе в Павшинской пойме, рассказал агентству настоятель собора Василий Лосев.

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На девятый день проходила памятная акция «Журавли». Люди в разных городах России зажигали свечи на площадях в память о жертвах трагедии.

К 40 дням теракта 360.ru снял клип «Журавли». Новый вариант известной песни композитора Яна Френкеля и поэта Расула Гамзатова исполнил женский хор музыкального колледжа МГИМ имени Шнитке.

Теракт, случившийся в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта, унес жизни 145 человек. Вооруженные боевики ворвались в концертный зал перед вступлением группы «Пикник», стали расстреливать людей и совершили поджог. По делу о теракте арестовали 12 человек.