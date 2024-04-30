Теракт в Crocus City Hall: главные события, память погибших, акция «Журавли» | 360°

Эксклюзив 30 апреля 2024, 11:00 Молитва, побеждающая смерть. 360.ru снял клип «Журавли» к 40 дням теракта в Подмосковье 360.ru снял клип «Журавли» к 40 дням с момента теракта в «Крокус Сити Холле»

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Унесший жизни 145 человек теракт в «Крокус Сити Холле» стал общероссийской трагедией. В память о погибших стихийные мемориалы, где прошла акция «Журавли», появились по всей России. Свое название мероприятие получило от известной песни композитора Яна Френкеля и поэта Расула Гамзатова. Композиция стала молитвой в память о погибших при теракте. К сороковому дню со дня трагедии в «Крокусе» женский хор музыкального колледжа МГИМ имени Шнитке исполнил новый вариант песни «Журавли». Клип на композицию снял 360.ru.

Долг живых перед падшими

В сердцах россиян до сих пор не утихла боль от теракта, произошедшего в Красногорске в конце марта. В самые трудные времена музыка всегда спасала людей и дарила им надежду, отметила ректор МГИМ имени Шнитке Анна Щербакова.

Сегодня, когда перед глазами до сих пор стоят жуткие кадры гибели ни в чем не повинных людей, когда люди в один миг теряют самое ценное, что есть в жизни, когда нет сил молчать, но слова застревают в горле и из души рвутся только рыдания и крики, звучит музыка. Анна Щербакова ректор МГИМ имени Шнитке

Ректор института напомнила, что великие композиторы, художники и философы неоднократно говорили о великой силе музыкального искусства и о том, какое эмоциональное воздействие оно оказывает на умы людей. Песня «Журавли», заметила Щербакова, неслучайно стала символом бессмертия, лучшей песней о войне, о памяти и о долге живых перед падшими.

«Ее звучание в исполнении женского хора Московского государственного института музыки имени. Шнитке приобретает новый смысл — там звучат голоса всех, кто ненавидит террор», — заявила она.

В их едином слиянии песня звучит как молитва, побеждающая смерть во имя любви и мира, добавила ректор.

Мы глубоко скорбим о тех, кого нет с нами. Образ белого журавля останется в наших сердцах навечно. Анна Щербакова ректор МГИМ имени Шнитке

Символ единения общества

В записи музыкальной композиции приняли участие 39 хористок. Все они — студентки колледжа. Стоящие в три ряда молодые девушки в черных платьях, перекликаясь голосами, исполнили песню «Журавли», доказав, что погибших при теракте не забыли.

Люди искусства никогда не оставались в стороне от подобных трагических событий. Теракт в «Крокусе» не стал исключением, заметил художественный руководитель хора и автор новой аранжировки Сергей Марков.

«Студенты и преподаватели МГИМ имени Шнитке глубоко потрясены и скорбят вместе с семьями несправедливо пострадавших и погибших в этой трагедии. „Журавли“ стали своеобразным символом, провозгласившим торжество жизни над террором и смертью», — пояснил он.

Он подчеркнул, что получившая новую жизнь песня стала символом единения российского общества как ответной реакции на страшный акт террора.

«Крокус, мы помним»

Автор проекта журналист 360.ru Михаил Ракитский, как и другие репортеры телеканала, в день теракта работал рядом с «Крокусом». Он видел горящий концертный зал, слышал крики людей. В тот момент, отметил он, люди объединились перед лицом трагедии.

Была боль, были слезы на глазах всех нас. И это всеобщее чувство никуда не делось. Прошло сорок дней. Говорят, что в этот момент душа уходит на небеса. Память о погибших навсегда останется в наших сердцах. Надо сказать самое важное: «Крокус, мы помним». Михаил Ракитский журналист 360.ru

Идею снять клип поддержали в столичном департаменте культуры, ректор института музыки имени Шнитке Анна Щербакова, художественный руководитель женского хора Сергей Марков. Режиссером стал Виктор Абрамян, оператором — Евгений Минеев.