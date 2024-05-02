Песков призвал наказать виновников трагедии в одесском Доме профсоюзов | 360°

Важное 02 мая 2024, 12:26 Песков призвал наказать виновников трагедии в одесском Доме профсоюзов РИА «Новости»

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Виновные в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе должны быть наказаны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Мы помним всех тех, кто тогда трагически погиб. И мы убеждены, что те, кто стоит за этим преступлением, должны быть наказаны. У таких преступлений срока давности не бывает», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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Песков назвал позором для Украины, что организаторы и исполнители этого преступления против человечности так и не понесли наказания.

Ровно 10 лет назад, 2 мая 2014 года в Одессе произошли масштабные столкновения между националистами и представителями антимайдана. Спасаясь от разъяренной толпы, часть пророссийских активистов спряталась в Доме профсоюзов на Куликовом Поле и оказалась в западне — здание подожгли. Погибли десятки человек, пострадали — сотни.

Как заявил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров, случившаяся 2 мая 2014 года трагедия в Одессе была «целенаправленной операцией», а не результатом «стечения обстоятельств», как говорят на Украине.