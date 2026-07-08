«Пальма-де-Майорка, я на корабле». Водитель показал последствия ливня в Челябинске
Горадминистрация: в Челябинске ликвидируют последствия ливня
Сильный ливень прошел в Челябинске, машины оказались по двери в воде. Об этом сообщили 360.ru очевидцы, предоставив фото и видео.
«Это я на море, Пальма-де-Майорка, я на корабле. Прекрасный вид!» — с юмором прокомментировал ситуацию один из водителей.
Как сообщили в городской администрации, после дождя четыре бригады МКУ «ЭВИС» приступили к устранению последствий. На улицах Вагнера, Гагарина, Блюхера, проспекте Ленина, Ворошилова и других чистят и открывают ливневые решетки.
В администрации напомнили, что канализации требуется время, чтобы пропустить большое количество воды. Основной объем должен уйти в течение часа.
Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что столичный регион в выходные должны накрыть аномальные ливни. За два дня на метр площади выльется до 67 литров воды.