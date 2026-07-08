«Пальма-де-Майорка, я на корабле». Водитель показал последствия ливня в Челябинске

Сильный ливень прошел в Челябинске, машины оказались по двери в воде. Об этом сообщили 360.ru очевидцы, предоставив фото и видео.

«Это я на море, Пальма-де-Майорка, я на корабле. Прекрасный вид!» — с юмором прокомментировал ситуацию один из водителей.

Как сообщили в городской администрации, после дождя четыре бригады МКУ «ЭВИС» приступили к устранению последствий. На улицах Вагнера, Гагарина, Блюхера, проспекте Ленина, Ворошилова и других чистят и открывают ливневые решетки.