Отрицавших Россию мать и сына из «Граждан СССР» внесли в список террористов

Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов мать и сына Рыбиных

Осужденные за участие в секте «Граждане СССР»* мать и сын по фамилии Рыбины вошли в перечень террористов и экстремистов. Их имена опубликовали на сайте Росфинмониторинга.

В базе физических лиц под девятым номером указана 39-летняя Юлия Рыбина из поселка Сараи в Рязанской области. Ее 22-летний сын Ярослав Рыбин из Сочи, не заставший Советский Союз, вошел в перечень террористов и экстремистов под 10-м номером.

По российскому законодательству им запрещено общаться с журналистами, публиковать информацию в интернете, устраивать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами.

Оба члена семьи отбывают наказание в колонии общего режима за участие и склонение к участию в деятельности экстремистской организации «Граждане СССР»*, отрицавшей существование России и ее законодательство, обязанность платить налоги и счета за ЖКУ.

Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что 20 июня 2025 года их машину остановил инспектор ДПС. Мать и сын предъявили документы с символикой Советского Союза и рассказали о своей идеологии. Они получили пять и три года заключения соответственно.

Ранее участников этой экстремистской организации задержали в Курганской области. Правоохранители изъяли у них запрещенную литературу.

* Организация включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.