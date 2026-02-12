Россияне в коммунальном шоке: как получить льготы и субсидии на оплату ЖКУ в 2026 году

Январские платежки за услуги ЖКХ привели россиян в тихий ужас: после перерасчета тарифов с начала года в некоторых регионах суммы выросли как минимум в два раза по сравнению с январем 2025-го. Как отразились изменения на тех, кто имеет право на льготы и субсидии на оплату ЖКУ, разбирался 360.ru.

Как изменятся тарифы в 2026 году Индексацию тарифов ЖКХ на 2026 год утвердил кабмин. С 1 января рост в среднем составил лишь 1,7%. Однако уже с октября в некоторых регионах он будет двузначным. Вот пятерка лидеров этого антирейтинга: В Ставропольском крае увеличение составит 22%, в Дагестане — 19,7%, в Тамбовской области — 17,5%, в Тюменской области — 17,2%, в Северной Осетии — Алании — 16,3%. В Москве — 15%, в Петербурге — 14,6%, в Севастополе — 13,8%. В ФАС накануне заявили, что корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% связана с увеличением базовой ставки НДС с 2026 года. Особо в ведомстве подчеркнули, что это изменение только налогообложения, но не пересмотр регулируемых тарифов, которые утверждаются отдельно.

Фото: РИА «Новости»

«При этом на основании поступивших обращений граждан о росте тарифов выше указанного показателя ФАС России и ее территориальные органы проведут контрольно-надзорные действия», — заверили в пресс-службе. Проверки состоятся в Тюменской, Сахалинской, Псковской областях, ХМАО, ЯНАО и Удмуртии. Помимо этого, в течение года территориальные органы ФАС отдельно проверят тарифные решения в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Возмущение по поводу гигантских счетов за коммуналку, которые начали получать россияне, уже высказали в Госдуме. Лидер СЗРП Сергей Миронов призвал взять ситуацию под контроль, иначе, по его словам, люди просто могут выйти на улицы. Отреагировал на ситуацию и пресс-секретарь президента. По словам Дмитрий Пескова, в Кремле следят за сообщениями о резком подорожании услуг ЖКХ. «Таким резким оно быть не должно. Мы будем очень внимательно мониторить ситуацию. Это очень важная тема, которая сейчас на повестке дня», — заверил он.

Фото: РИА «Новости»

Субсидии и льготы на оплату ЖКУ в 2026 году Некоторые категории россиян по-прежнему имеют право получить льготу или субсидию на оплату ЖКУ. ❗Важно, что это два разных понятия. Субсидия — это частичное возмещение средств после оплаты квитанций. А льгота — это уменьшение суммы начислений сразу, еще до того, как платеж попадает в счет. Но и льгота, и субсидия дают возможность сэкономить на оплате коммунальных ресурсов, услуг управляющих компаний, взносах на капитальный ремонт, а также плате за социальный наем жилья.

Федеральные льготы могут получить: участники Великой Отечественной войны;

жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда;

инвалиды войны, в том числе проживающие с ними члены семьи, и члены семьи погибших инвалидов войны;

чернобыльцы, их вдовы или вдовцы;

Герои Социалистического Труда, Труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы.

Герои СССР и России;

работники образовательных учреждений;

ветераны боевых действий;

участники СВО и члены их семей;

военнослужащие (согласно постановлению правительства от 12 июля 1996 года);

люди с инвалидностью первой, второй и третьей групп.

Россиянам, которые получают пенсию по старости, федеральные льготы на оплату ЖКУ не предоставляют. А тем, у кого это право есть, нужно помнить, что суммировать льготы по разным категориям нельзя, то есть житель блокадного Ленинграда и инвалид войны не может сложить две скидки, нужно выбрать что-то одно.

Интересно Стопроцентную скидку на оплату ЖКУ могут получить Герои Труда России, Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы.

Региональные льготы на коммуналку Помимо федеральных льгот, поддержку для оплаты ЖКУ могут предоставлять на региональном уровне. Рассчитывать на них могут, например, пенсионеры, ветераны труда, бюджетники, многодетные семьи, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей. В каждом субъекте список категорий граждан с правом на такую льготу может отличаться. Вот еще несколько примеров: в Петербурге одинокие неработающие пенсионеры старше 70 лет имеют право на 50%-процентную компенсацию стоимости капремонта, а в возрасте выше 80 лет компенсация составляет уже 100%. В столице, согласно постановлению городского правительства, одинокие пенсионеры могут получать компенсацию за оплату телефона в квартире, а вывоз мусора могут не оплачивать. Как оформить льготы Оформить льготы на оплату ЖКУ можно тремя способами: через МФЦ;

через «Госуслуги»;

в отделе социальной защиты населения. В базовый набор документов, которые потребуются заявителю, входят: паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

документ, который подтверждает место жительства;

документ, который дает право на льготу;

квитанции на оплату жилищных и коммунальных услуг;

справка по форме 9 или справка о составе семьи.

Субсидии на оплату коммунальных услуг

Получить субсидию, то есть возврат части денег, которые ушли на оплату ЖКУ, можно при условии, если ваши расходы на нее выше нормы, установленной в регионе. Каждый субъект устанавливает эту норму самостоятельно, но вместе с тем она не может быть выше 22% семейного бюджета. Иными словами, в разных регионах этот показатель может варьироваться. Так, например, москвичи, которые платят за коммуналку свыше 10% от своего дохода, уже имеют право попросить о субсидии, в Санкт-Петербурге этот показатель — 14%.

Фото: РИА «Новости»

Оформить субсидию можно на жилое помещение, которое находится в собственности, соцнайме, жилищном кооперативе или арендуется у частных лиц. Также для предоставления субсидии учитываются нормативы площади на каждого проживающего — их регионы также устанавливают самостоятельно, но для большинства субъектов показатели следующие: для одного человека — 33 квадратных метра.

для семьи из двух человек — 21 квадратный метр на одного члена семьи;

для семьи из трех и более человек — 18 квадратных метров на каждого. Эти значит, что субсидию предоставляют не на всю площадь квартиры, а только в пределах утвержденных норм.

Для понимания: если пенсионер живет один в квартире площадью 70 «квадратов», субсидию ему выплатят только за 33 квадратных метра. Однако из этого правила бывают исключения, или льготные нормы. Так, в Челябинской области одинокий пенсионер имеет право оформить субсидию на общую площадь квартиры в 54 квадратных метра.

Фото: РИА «Новости»

От чего зависит сумма субсидии на оплату ЖКУ Размер субсидии — индивидуальный, плюс в течение года эта сумма также будет меняться. В отопительный сезон субсидии, как правило, больше (но в любом случае не могут быть выше фактических расходов на оплату коммунальных услуг). Также важно учитывать, что получить возврат части средств, которые ушли на ЖКУ, можно только на одну квартиру. Выплаты начисляют до 10-го числа каждого месяца на банковский счет, указанный в заявлении на получение субсидии. Если обращение за поддержкой подали с 1-го по 15-е число, деньги должны поступить в текущем месяце. Если документы подали после 16-го числа, субсидия начнет приходить в следующем месяце. Еще один важный момент: выплаты производят только на карту «МИР» или на счет, к которому не привязано никаких карт. В ряде регионов деньги перечисляют не заявителю, а сразу на счет поставщика коммунальных услуг, и тогда плата за ЖКУ начисляется с учетом поступивших средств.